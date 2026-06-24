Арестуваха шестима вандали, лющели боята на „Огледалния басейн" пред Мемориала на Линкълн

Шестима души са били арестувани, защото лющели боята на „Огледалния басейн" пред Мемориала на Линкълн. За това обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в публикации в социалните мрежи.

Той обаче не показва снимки или някакви доказателства, че на боята на обекта са били нанесени сериозни щети.

За емблематичния обект във Вашингтон, открит през 1922 г., все повече се говори заради провалилия се проект на стойност над 14 милиона долара за реставрацията му. Администрацията се опитва да изпълни наложения от самата нея краен срок за ремонт на провалената реконструкция преди честването на 250-годишнината на страната следващата седмица, пише БТА.

Според Тръмп още седем души са били санкционирани за нанасяне на щети на водното съоръжение. „Това е било направено умишлено и престъпно, и някой е трябвало да работи много усилено, вероятно в тъмната част на нощта", написа той.

Министерството на вътрешните работи на САЩ и местната полиция към момента не са отговорили на запитвания за коментар на твърденията на Тръмп. Служители на Националната гвардия и полицията патрулират около съоръжението, след като Тръмп настоя, че вандали са отговорни за повредата на облицовката му.

Досега е потвърдено само, че един мъж е бил арестуван, след като е докоснал вече лющещата се боя, докато федерални служители се опитвали да се справят с разпространението на водорасли във водата. Покритието беше нанесено като част от проекта за реконструкция на построеното преди повече от век съоръжение, който включваше и нанасяне на нов слой боя на дъното му в цвят, който Тръмп нарече „синьото на американското знаме".

Според президента „част от водата" ще бъде източена от съоръжението или непосредствено преди 4 юли, за да се извърши трайният ремонт. От публикацията му не става ясно какъв ще бъде мащабът, обхватът или цената на трайния ремонт.

Преди време той описа емблематичното място като запустяло и мръсно поради небрежността на предходните президенти. Няколко седмици обаче след като обяви, че реставрацията е завършена навреме за Деня на независимостта, водата бе оцветена от цъфтеж на яркозелени водорасли.