Севастопол остана без ток след украински атаки

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Севастопол остана без ток, след като Украйна нанесе удари по енергийни обекти там. За това написа назначеният от Русия губернатор на града Михаил Развожаев в Телеграм.

Системите за противовъздушна отбрана са свалили девет дрона над града, който е най-големият в Крим, пише БТА.

Губернаторът на руската Оренбургска област Евгений Солнцев написа в Телеграм, че силите за противовъздушна отбрана са свалили няколко дрона над промишлен обект. Не е ясно веднага дали са нанесени щети в областта, която се намира на повече от 1 000 километра югоизточно от Москва и в която се намират редица промишлени обекти, включително завод за преработка на газ и нефтопреработвателен завод.

От вчера стана ясно, че в Севастопол на анексирания Крим се въвеждат и допълнителни ограничения в обществения живот. По разпореждане на назначения от Москва губернатор Михаил Развожаев общественият транспорт ще спира работа след 22 часа, големите магазини и заведения ще затварят след 20 часа, а уличното осветление ще бъде намалено. Забранени са и масовите прояви на открито.

Мерките допълват вече действащите ограничения върху продажбата на горива в града, където се намира основната база на руския Черноморски флот.

Междувременно при руски обстрел на украинския град Балаклия е бил убит един човек, съобщиха местните власти в Телеграм.