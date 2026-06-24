Севастопол остана без ток след украински атаки

Севастопол остана без ток, след като Украйна нанесе удари по енергийни обекти там. За това написа назначеният от Русия губернатор на града Михаил Развожаев в Телеграм.
Системите за противовъздушна отбрана са свалили девет дрона над града, който е най-големият в Крим, пише БТА.
Губернаторът на руската Оренбургска област Евгений Солнцев написа в Телеграм, че силите за противовъздушна отбрана са свалили няколко дрона над промишлен обект. Не е ясно веднага дали са нанесени щети в областта, която се намира на повече от 1 000 километра югоизточно от Москва и в която се намират редица промишлени обекти, включително завод за преработка на газ и нефтопреработвателен завод.
От вчера стана ясно, че в Севастопол на анексирания Крим се въвеждат и допълнителни ограничения в обществения живот. По разпореждане на назначения от Москва губернатор Михаил Развожаев общественият транспорт ще спира работа след 22 часа, големите магазини и заведения ще затварят след 20 часа, а уличното осветление ще бъде намалено. Забранени са и масовите прояви на открито.
Мерките допълват вече действащите ограничения върху продажбата на горива в града, където се намира основната база на руския Черноморски флот.
Междувременно при руски обстрел на украинския град Балаклия е бил убит един човек, съобщиха местните власти в Телеграм.