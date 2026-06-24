Амбициозният план на Ким Чен ун: Северна Корея да строи по два военни кораба годишно през следващите пет години

Северна Корея трябва да строи по два военни кораба годишно през следващите пет години. Такъв е планът на лидера Ким Чен ун, който го обяви по време на церемонията по въвеждане в експлоатация на новия многофункционален ескадрен миноносец „Чо Хьон"

Всеки кораб трябва да е с размерите на кораба „Чо Хьон" с водоизместимост 5000 тона. Ескадреният миноносец успешно е преминал всички изпитания през последните 14 месеца. Скоро ще се въведе в експоатация още един 5000-тонен ескадрен миноносец, наречен „Канг Кон", както и 10 000-тонни „стратегически военни кораби", каза Ким.

„Канг Кон" беше ремонтиран миналата година, след като частично се преобърна по време на церемонията по спускането му на вода.

По думите на Ким военноморските сили са били най-слабата част от въоръжените сили на Северна Корея, но сега техните способности ще бъдат „нещо невероятно, надхвърлящо въображението".

„Изграждането на модернизирана военноморска база се превърна в неотложна и жизненоважна задача", заяви севернокорейският лидер.

Той каза, че на заседание в понеделник членове на Централния комитет на управляващата Корейска трудова партия са обсъдили планове за изграждане на нови военноморски бази. Най-важната промяна за военноморските сили ще бъде промяна в статуса, ролята и обхвата на операциите им, заяви Ким, без да дава подробности.