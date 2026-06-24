Евакуират всичките жители на Нагасаки заради проливни дъждове

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Всичките жители на японския град Нагасаки трябва да бъдат евакуирани заради проливните дъждове и риска от свлачища. Това призовават властите след като обявиха една степен под най-сериозното ниво на тревога на територията на целия град.

Всичките около 380 хиляди жители трябва да напуснат града и да избягват рисковите райони.

Японската метеорологична агенция предупреди, че се очакват още проливни дъждове в други части на основния остров Кюшу, което предизвика опасения от преливане на реки и наводнения в ниските райони, пише БТА.

Нивото на риск беше повишено и в префектурите Фукуока, Сага, Нагасаки и Кумамото, докато за по-малкия остров Шикоку бяха издадени предупреждения за проливни дъждове.

Южно от Япония се образуваха и два тропически циклона.

През последните години в Япония все по-често се наблюдават интензивни валежи, които учените свързват с климатичните промени. Честите интензивни валежи пък предизвикват по-чести свлачища в планинската островна страна.