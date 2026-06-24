Оман прави временен морски коридор за кораби през Ормузкия проток

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Ще има временен морски коридор за кораби, които желаят да преминат през Ормузкия проток. Това съобщиха властите в Оман. Те са договорили действията си с Международната морска организация.

Корабите, които желаят да използват временния коридор, ще трябва да се съгласуват с организацията въз основа на координатите, обявени от нея и оманските власти, пише БТА.

Коридорът цели да гарантира свободата на корабоплаването през стратегическия воден маршрут в съответствие с международното право и морското право, които защитават свободата на корабоплаването. Няма да се налагат транзитни такси.