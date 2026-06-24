ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Устойчивост чрез иновации: ново поколение нисковъг...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23101175 www.24chasa.bg

Оман прави временен морски коридор за кораби през Ормузкия проток

1060
Кораби в Ормузкия проток

Ще има временен морски коридор за кораби, които желаят да преминат през Ормузкия проток. Това съобщиха властите в Оман. Те са договорили  действията си с Международната морска организация. 

Корабите, които желаят да използват временния коридор, ще трябва да се съгласуват с организацията въз основа на координатите, обявени от нея и оманските власти, пише БТА.

Коридорът цели да гарантира свободата на корабоплаването през стратегическия воден маршрут в съответствие с международното право и морското право, които защитават свободата на корабоплаването. Няма да се налагат транзитни такси.

Кораби в Ормузкия проток

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики събра куфара и тръгна към морето (Видео)