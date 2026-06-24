Хърватия ще наема работници от Узбекистан

В Хърватия ще работят все повече хора от Узбекистан заради подписан меморандум. Секцията на работодателите в строителството към Хърватската асоциация на работодателите сключи договор Конфедерацията на работодателите на Узбекистан. Двете страни ще имат дългосрочно сътрудничество и устойчиво наемане на работници.

Досега Хърватия има остър недостиг на работна ръка поради демографски тенденции и продължаваща емиграция. Сред най-засегнатите сектори са строителството, преработвателната промишленост, логистиката, транспортът, туризмът и хотелиерството, пише БТА. Само за миналата 2025 г. Хърватия е издала над 160 000 разрешителни за работа на чужденци. Сред основните държави източници вече фигурира и Узбекистан наред с Непал, Индия, Филипините и Египет. А към април 2026 г. в страната са регистрирани над 105 000 чуждестранни работници с валидни разрешителни за пребиваване и работа. Най-голямо е търсенето в строителството и туризма.

Узбекските работници ще преминават интензивно практическо обучение в модерни учебни центрове, ще получават международно признати квалификации и структурирано обучение по хърватски език преди започване на работа.

Партньорството всъщност ще премахне посредниците в процеса на наемане чрез пряко сътрудничество с узбекските работодателски организации. По този начин се намаляват разходите за хърватските работодатели и се елиминира рискът работниците да плащат такси за посредничество при наемането.