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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23101387 www.24chasa.bg

Русия е свалила 323 украински дрона през нощта

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Украински дрон Снимка: Twitter

Руските сили за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 323 украински дрона над руски региони тази нощ. Това заяви руското министерство на отбраната.

"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 323 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Астраханска, Белгородска, Брянска, Воронежка, Волгоградска, Калужка, Курска, Липецка, Нижегородска, Орловска, Оренбугрска, Пензенска, Ростовска, Рязанска, Саратовска, Смоленска и Тулска област, както и над Московския регион, Краснодарския край, (. . .) и над акваториите на Азовско и Черно море", се казва в изявление на руското военно ведомство, предава БТА.

Дронове са свалени и над украинския Кримски полуостров.

Украински дрон Снимка: Twitter

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