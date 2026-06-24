Европа планира да праща отхвърлени бежанци в центрове в Африка и Азия

Част от държавите от Европейския съюз обмислят да изпращат отхвърлените бежанци в Руанда и Узбекистан. Това потвърдиха европейски дипломати пред "Политико".

Това е първият път, в който ЕС планира да изнесе центровете си за мигранти извън територията на страните членки. За целта трябва да се одобри закон, който да даде право на държавите да създават такива центрове извън ЕС. Те ще бъдат специално предназначени за мигранти, на които им е отказано да останат на територията на блока.

Повече от половината от 27-те държави членки на ЕС призоваха този месец за бързи действия по създаването на центровете. Дания, Австрия, Гърция, Германия и Нидерландия са сред тях. Засега политиката на България относно това къде да се намират центрове от такъв тип остава неясна.

В началото на годината председателят на Държавната агенция за бежанците Иван Иванов обяви, че у нас ще се строят два нови центъра от затворен тип, които трябва да са готови до края на 2026 или началото на 2027 г.

„Нашата цел е да сключим първите споразумения за създаването на тези структури през 2026 г., така че те да започнат да функционират от 2027 г.", заяви гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис преди одобряването на закона.

Засега не са определени държавите, които ще бъдат домакини на въпросните центрове.

Плановете следват поредица от спорни опити на европейските правителства да преместят управлението на миграцията извън границите на континента. Плановете на Великобритания за Руанда бяха отменени миналата година след години на правни и политически битки, докато италианските центрове за мигранти в Албания бяха многократно оспорвани в съда.

Поддръжниците твърдят, че новите правила на ЕС биха могли да постигнат успех там, където предишните усилия се провалиха, като осигурят ясна правна рамка за офшорните съоръжения.

Въпреки че правителствата са насочили вниманието си към Руанда и Узбекистан - което бе потвърдено и на ниво ЕС - сключването на конкретни споразумения ще остане в ръцете на отделните правителства. Комисията, която не е участвала в преговорите за избора на държавите, както и другите столици в ЕС, трябва да бъдат информирани, преди центровете да започнат да функционират.

ЕС е насочил стотици милиони евро към Руанда чрез програмата си „Global Gateway", като обяви инвестиция от 900 милиона евро през 2023 г. Блокът е отпуснал също така 119 милиона евро безвъзмездна финансова помощ на Узбекистан.

Друга страна, която се обсъжда зад затворени врати, е Уганда, заяви висш европейски служител от една от страните от основната група. Страни, които са географски близо до блока, като Египет и Либия, са били изключени поради опасения, свързани с риска от трафик на хора, каза длъжностното лице.

Общата идея е центровете да не са близо до европейските граници, като се обсъждат страни в Африка или Азия. Защитата на човешките права все пак ще бъде критейри за споразуменията. Европейският съюз иска и международни организации като Международната организация по миграция и Агенцията на ООН за бежанците да съдействат за гарантиране, че правилата се спазват.

Някои държави, сред които Франция и Испания, оспориха схемата. „Никога не съм виждал център за връщане в трета държава, който наистина да работи", заяви френският президент Еманюел Макрон в Брюксел миналата седмица, като добави: „Не съм сигурен, че това е духът на нашата Европа."

Евродепутатката от групата на Зелените Мелиса Камара, която беше главен преговарящ от името на групата си по новите миграционни правила на ЕС, заяви, че създаването на центрове за връщане извън границите на блока „нарушава основните ценности на ЕС за достойнство и спазване на основните права".

„Със създаването на такива центрове в Узбекистан или Руанда няма да имаме никаква гаранция, че правата на човека се спазват", добави тя.

Съгласно новите правила на ЕС, които бяха приети в Европейския парламент под скандиранията „изпратете ги у дома" от страна на десни и крайнодесни евродепутати, центровете за връщане ще приютяват хора, които вече са изчерпали всичките си правни възможности да останат в блока и очакват депортиране.

Това се различава от по-ранните планове за офшорна миграция във Великобритания, Дания и Италия, които бяха насочени към търсещите убежище или новопристигналите мигранти. Тези инициативи не успяха да наберат скорост: италианските центрове в Албания бяха обвързани със съдебни спорове, датските планове за Руанда затънаха в застой, а британската програма за Руанда беше прекратена след години на правни предизвикателства.