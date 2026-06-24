Германия май няма да строи фрегати за няколко милиарда евро

Германия може да се откаже от проекта за строеж на фрегати от типа Ф126. Той е за няколко милиарда евро, но изостава с изпълнението на сроковете.

Министърът на отбраната Борис Писториус и други официални представители са информирали официални представители от германската промишленост и депутати за намерението си да се откажат от плановете за строеж на шест фрегати от типа Ф126. Страната възнамерява вместо това да закупи осем по-малки фрегати от типа МЕКО А-200 от конкурентния производител на военни кораби Те Ка Ем Ес.

„Райнметал" беше на път да подпише договор за поемане на програмата за фрегатите Ф126 от нидерландския корабостроител „Дамен" (Damen) през второто тримесечие, заяви миналия месец главният изпълнителен директор на германския отбранителен гигант Армин Папергер. Фрегатите Ф126 са способни да поразяват цели над и под водата.