Хванаха 60 мигранти, сред които 20 деца, до Измир

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60 мигранти са заловени във водите на Егейско море и на сушата край западния турски град Измир. Сред тях има и 20 деца.

Късно снощи екип на бреговата охрана е засякъл общо 24 мигранти, които ходели пеша в крайбрежен район близо до градчето Урла, пише БТА.

При отделен случай във водите на Егейско море до градчето Сеферихисар тази нощ е установена и гумена лодка с общо 35 мигранти, 20 от които деца.

При двата случая на място са изпратени екипи на бреговата охрана, които са откарали мигрантите и са ги предали на местните миграционни власти.