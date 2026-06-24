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Хванаха 60 мигранти, сред които 20 деца, до Измир

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Лодка с мигранти. Снимка: Снимка: Архив

60 мигранти са заловени във водите на Егейско море и на сушата край западния турски град Измир. Сред тях има и 20 деца. 

Късно снощи екип на бреговата охрана е засякъл общо 24 мигранти, които ходели пеша в крайбрежен район близо до градчето Урла, пише БТА.

При отделен случай във водите на Егейско море до градчето Сеферихисар тази нощ е установена и гумена лодка с общо 35 мигранти, 20 от които деца.

При двата случая на място са изпратени екипи на бреговата охрана, които са откарали мигрантите и са ги предали на местните миграционни власти.

Лодка с мигранти.

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