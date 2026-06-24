ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жълт код за градушки и гръмотевични бури в 22 обла...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23101633 www.24chasa.bg

Влаковете в цяла Германия спряха заради повреда

1716
"Дойче бан" СНИМКА: Архив

Късно вечерта на 23 юни, влаковете в цяла Германия били спрени заради повреда в комуникационната система. Това съобщава националният железопътен оператор на страната "Дойче бан".

Според немските медии причината за спирането на жп транспорта по гарите там е било заради смущения в работата на системата GSM - R, която се използва за координиране на жп операции.

Техниците на "Дойче бан" работят интензивно, за да оправят повредата, но според съобщенията няма прогноза кога точно ще бъде възстановено обслужването. Не е ясно и колко влака са били засегнати от проблема, съобщавиха от оператора. По-късно движението бе възстановено.

"IT експертите ни работиха неуморно, за да разрешат проблема, и успяха. Прекъсването бе бързо отстранено и сега движението постепенно се възобновява", се посочва в изявлението.

Прекъсването засегна и няколко линии на крайградската железопътна мрежа, обслужвани от "Дойче бан", включително берлинската S-Bahn.

Заради горещата вълна в Европа, проблеми с влаковете имаше и в Белгия, и във Великобритания. И в двете страни имаше отменени жп превози.

"Дойче бан" СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание