Вече по-малко деца се раждат в Египет, населението нараства с един милион за 267 дни

Мерките за семейно планиране в Египет дават резултат, защото вече се раждат по-малко деца. Наблюдава се постоянен спад в броя на ражданията през последните години.

Общият коефициент на плодовитост в Египет е спаднал до 2,34 раждания на жена в края на 2025 г. спрямо 2,54 в края на 2023 г., според данни, представени на заседание на Националния съвет по населението.

Министърът на здравеопазването и населението Халед Абдел Гафар обяви, че раждаемостта също е намаляла, достигайки 18,1 раждания на 1000 души спрямо 19,5 на 1000 през същия период. Наред с това безработицата сред жените е спаднала от 17,8 на 15,3 процента, а участието им на пазара на труда е нараснало от 15,7 на 20,7 процента, пише БТА.

През 2025 година започна прилагането на извънреден план за населението, който е част от националната стратегия за населението на Египет. Заложената в него цел е коефициентът на плодовитост да намалее до 2,1 до края на 2027 г. В плана са обособени „червени", „жълти" и „зелени зони", според демографското и социалното развитие на отделните райони.

В "червените зони" са постигнати под 50 процента от заложените показатели. Те се характеризират с висока плодовитост, висока раждаемост, по-ниско образование, ограничен достъп до здравни услуги и по-слабо икономическо участие на жените и изискват най-активна държавна намеса. "Жълтите зони" са в междинно положение, като показват напредък, но все още се нуждаят от значителни мерки за подобрение. "Зелените зони" са райони с над 70 процента изпълнение на показателите, които се смятат за относително стабилни по отношение на демографските характеристики и социалното развитие.

В подкрепа на националната стратегията за населението над 1300 религиозни лидери са обучени по демографски въпроси, разширено е обучението на медицински сестри в първичната здравна помощ и са създадени цифрови платформи за свързване на жените с работни места в трудоемки отрасли.

Предварителните резултати от проучване на семейното здраве в Египет през 2025 г., което е обхванало 42 633 домакинства, показаха спад на плодовитостта с 18,2 процента спрямо равнището от 2,85, отчетено през 2021 г. Окончателните резултати се очаква да бъдат публикувани през декември тази година.

Високият прираст е едно от най-сериозните предизвикателства пред Египет. През май т.г. населението на северноафриканската държава достигна 109 милиона души. Според данните на статистическата агенция населението нараства с един милион за 267 дни. Средният брой раждания на ден е 5439 или едно бебе се ражда на всеки 15,9 секунди.

Със 109 милиона души, живеещи в страната и около 10 милиона египтяни в чужбина, Египет се нарежда на 13-то място в глобален мащаб, като представлява близо 1,45 процента от населението на света. Северноафриканската държава е най-многолюдната в арабския свят и третата по население в Африка след Нигерия и Етиопия.