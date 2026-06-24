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Български шофьор блокира центъра на Кавала след грешка на GPS, отнесe глоба от 300 евро

Бойка Атанасова, Атина

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Български тираджия блокира центъра на Кавала след грешка на GPS, отнесe глоба от 300 евро. СНИМКА: Бойка Атанасова

Пътна полиция в Кавала наложи глоба от 300 евро и временно отнемане на шофьорската книжка на български шофьор на тежкотоварен камион, който навлязъл по неправилен маршрут в града.

Шофьорът е пътувал към митницата, но вместо да следва определения за товарни автомобили път, е влязъл в Кавала през тясна улица, като камионът се е заклещил, което е наложило намесата на полицията и въвеждането на временни мерки за регулиране на движението, за да може превозното средство да бъде изведено безопасно.

Пред органите на реда шофьорът се оправдал, че е следвал указанията на навигационната система. „Така ми показа GPS-ът", заявил той.

Случаят отново поставя въпроса за използването на стандартни навигационни приложения от водачи на тежкотоварни автомобили, тъй като те невинаги отчитат ограниченията за размерите и теглото на камионите в градска среда. Властите напомнят на професионалните шофьори да използват специализирани GPS системи за товарни превози и да спазват обозначените маршрути за тежкотоварен трафик.

Български тираджия блокира центъра на Кавала след грешка на GPS, отнесe глоба от 300 евро. СНИМКА: Бойка Атанасова

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