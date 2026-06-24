Тръмп пита защо цените на бензиностанциите са високи, въпреки поевтиняването на петрола

Доналд Тръмп се ядоса на петролните компании, защото според него цените на бензиностанциите не падат, въпреки поевтиняването на петрола след споразумението с Иран.

"Големите петролни компании не намаляват цените на бензиностанциите съразмерно с рязкото поевтиняване на петрола, който купуват. Тези цени падат като камък! С други думи, клиентите биват "одирани" с прекомерно високи цени.

Разпоредих на Министерството на правосъдието (DOJ) незабавно да започне проверка по въпроса. Цените на горивата трябва да започнат да падат много по-бързо от това, което виждам в момента!", написа американският президент в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Средната цена на обикновения бензин в САЩ е 3,94 долара за галон, като един галон се равнява на 3,785 литра. Цените на горивото обаче имат голяма разлика в различните щати. Най-скъп е в Калифорнията, където е над 5,60 долара за галон.

Цените на петрола продължават да се понижават и днес, като се задържат близо до най-ниските си нива от началото на март.

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент поевтиняха със 78 цента, или 0,73 на сто, до 76,52 долара за барел към 08:00 часа българско време. Американският лек суров петрол е надолу със 74 цента, или 0,54 на сто, до 72,67 долара за барел.