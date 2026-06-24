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Тръмп ще се срещне с Марк Рюте в Белия дом

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Марк Рюте и Доналд Тръмп кадър: @AssociatedPress,youtube

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте и  американският президент Доналд Тръмп ще се срещнат днес в Белия дом.

Най-вероятно разговорът им ще се фокусира върху очакванията на Вашингтон от срещата на върха на НАТО идния месец - особено върху исканията на САЩ за бързо разширяване на европейския отбранителен капацитет.

Срещата на върха на НАТО се планира да се проведе на 7 и 8 юли в Анкара и в нея ще участват лидерите на 32-те страни членки на Алианса. Като гост е поканен украинският президент Володимир Зеленски.

Очаква се още Рюте и Тръмп да обсъдят засилващото се напрежение вътре в Алианса, което е налице, след като съюзниците от НАТО отказаха да подкрепят американската военна кампания срещу Иран, пише БТА.

Висши американски представители, сред които министърът на отбраната Пийт Хегсет и държавният секретар Марко Рубио, определиха поведението на съюзниците като срамно.

Марк Рюте и Доналд Тръмп кадър: @AssociatedPress,youtube

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