ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жълт код за градушки и гръмотевични бури в 22 обла...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23101876 www.24chasa.bg

16-годишен българин пострада на плажа в Керамоти

1264
Бяло море. СНИМКА: АРХИВ

16-годишен българин е пострадал на плажа в Керамоти, Гърция. Откаран е бил в болницата в Кавала, след като е получил травма на врата, съобщава бреговата охрана.

Инцидентът е станал в ранните часове във вторник. Момчето е получило първа помощ на мястото на инцидента. Спасител на плажа, подпомогнат от други къпещи се, забелязали инцидента, се е втурнал да му помогне.

Малко след това в района пристигнала линейка на бърза помощ, която взела младия мъж и го транспортирала до болницата в Кавала за необходимото медицинско лечение.
Точните обстоятелства, при които е възникнала травмата, се разследват.

Бяло море. СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание