16-годишен българин пострада на плажа в Керамоти

16-годишен българин е пострадал на плажа в Керамоти, Гърция. Откаран е бил в болницата в Кавала, след като е получил травма на врата, съобщава бреговата охрана.

Инцидентът е станал в ранните часове във вторник. Момчето е получило първа помощ на мястото на инцидента. Спасител на плажа, подпомогнат от други къпещи се, забелязали инцидента, се е втурнал да му помогне.

Малко след това в района пристигнала линейка на бърза помощ, която взела младия мъж и го транспортирала до болницата в Кавала за необходимото медицинско лечение.

Точните обстоятелства, при които е възникнала травмата, се разследват.



