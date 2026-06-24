След консултациите при президента Никушор Дан Румъния май ще има правителство на малцинството

Правителство на малцинството може да управлява Румъния. Това е един от вариантите след проведените консултации на президента Никушор Дан с всички парламентарни групи.

Срещите се наложиха след като в понеделник предложеният от президента за министър-председател Адриан Вещя не успя да събере достатъчно гласове, за да встъпи в длъжност. Това бе първото предложение за съставяне на кабинет, отхвърлено от парламента.

„Днес имах консултации с партиите и парламентарните групи за намиране на решение за изход от политическата криза, в която се намираме. Вариантът, който изглежда се очертава, е този на правителство на малцинството, което да се базира на предварително договорено парламентарно споразумение", написа снощи Никушор Дан в социалната мрежа Екс.

Ако в рамките на 60 дни законодателният орган отхвърли две предложения за правителство, конституцията предвижда възможност за предсрочни избори, каквито досега не са били провеждани в Румъния. Страната е в политическа криза след свалянето от власт на правителството на широката проевропейска коалиция на 5 май след вот на недоверие, предава БТА.

Никушор Дан призова парламентарните партии да започнат разговори за подписване на такова споразумение и след това да направят предложения за формула на правителство на малцинството, подкрепено в съответствие със споразумението.

„Целият процес трябва да се осъществи в ускорено темпо, защото има спешна необходимост от функционално и стабилно правителство", посочи президентът.

Представителят на Национално-либералната партия Адриан Вещя бе предложен за кандидат за премиер на 14 юни, след като първият номиниран – евродепутатът Еуджен Томак – върна мандата без да се стигне до гласуване в парламента. Номинацията на Вещя създаде напрежение в Национално-либералната партия на временния премиер Илие Боложан, тъй като не бе съгласувана с ръководството на партията, което взе решение да изключи Вещя и неговите поддръжници от редиците си.