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Вече два месеца моряци от Черна гора стоят блокирани в Ормузкия проток

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Кораби в Ормузкия проток Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Повече от два месеца моряци от Черна горя стоят  блокирани на кораб в Ормузкия проток. Въпреки подписването на меморандума между САЩ и Иран за отваряне на водния път, те не могат да се приберат при семействата си.

Според Министерството на външните работи на Черна гора моряците са в добро здраве и поддържат постоянен контакт с близките си.

Все още не може да се каже кога корабът ще бъде освободен, въпреки сигналите за стабилизация на ситуацията около Ормузкия проток, пише БТА.

Черногорските институции са в постоянен контакт с компанията за морски транспорт, международните партньори и семействата на моряците и полагат всички усилия, за да осигурят безопасното им завръщане у дома възможно най-скоро.

Кораби в Ормузкия проток

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