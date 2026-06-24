Вече два месеца моряци от Черна гора стоят блокирани в Ормузкия проток

Повече от два месеца моряци от Черна горя стоят блокирани на кораб в Ормузкия проток. Въпреки подписването на меморандума между САЩ и Иран за отваряне на водния път, те не могат да се приберат при семействата си.
Според Министерството на външните работи на Черна гора моряците са в добро здраве и поддържат постоянен контакт с близките си.
Все още не може да се каже кога корабът ще бъде освободен, въпреки сигналите за стабилизация на ситуацията около Ормузкия проток, пише БТА.
Черногорските институции са в постоянен контакт с компанията за морски транспорт, международните партньори и семействата на моряците и полагат всички усилия, за да осигурят безопасното им завръщане у дома възможно най-скоро.