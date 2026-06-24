Путин готов на мирни преговори след недостига на гориво заради украинските удари

Украинските атаки по рафинерии в Русия доведоха до недостиг на гориво в страната

Готови сме да продължим преговорите на база на споразуменията от Истанбул, каза Путин

Владимир Путин заяви, че Русия е готова за мирни преговори, след като украинските удари по рафинериите в Русия доведоха до недостиг на гориво.

Украинските атаки по петролните рафинерии са се увеличи двойно от началото на 2026 г. Миналата седмица Украйна удари Москва с над 200 дрона, като това бе най-мащабната атака от началото на войната през 2022 г. Рафинерията "Капотня" в югоизточната част на Москва беше ударена за трети път този месец. Многобройни видеоклипове показаха как капакът на голям резервоар за съхранение на нефт беше изхвърлен на десетки метри във въздуха от силата на експлозията.

Украинската атака последва след руските атаки, които подпалиха Киевско-Печорска лавра - исторически манастир в Киев, който се смята за един от водещите центрове на православното християнство в Източна Европа и за духовна люлка на украинския народ. При атаките имаше и ударени жилищни блокове.

„Ние не искаме тази война и никога не сме я искали", каза Зеленски. „Но ако Украйна гори, вашата Москва също ще гори."

Атаките по рафинериите доведоха до недостиг на гориво в Русия, която е сред най-големите производители и износители на петрол в света. Москва наложи ограничения върху износа на бензин и авиационно гориво, за да гарантира снабдяването на вътрешния пазар.

Руският президент описа украинските атаки като ход за „дестабилизиране на обществото" и призова правителството да предприеме допълнителни мерки за справяне с последствията, съобщи "Скай нюз".

„Русия обаче, както вече многократно заявихме, е готова за мирни преговори с Украйна. Тя е готова да продължи на базата на споразуменията, постигнати още в Истанбул – споразумения, които, бих искал да ви напомня, бяха парафирани тогава от украинската делегация. Това означава, че те са били доволни от тях. И не виждам никакви основания да се отклоняваме от тези споразумения", заяви Путин.

Преговорите в Истанбул през 2022 г. бяха първия сериозен опит да бъде прекратена войната, която започна през февруари същата година. Основните разговори бяха през март и април с посредничеството на Турция. Русия и Украйна обсъждаха проектоспоразумение.

Сред основните идеи във въпросното споразумение бяха Украйна да не влиза в НАТО, но в замяна да получи международни гаранции за сигурност. Русия трябваше да изтегли войските си, а спорните въпроси за Крим и Донбас да бъдат решени по-късно чрез преговори.

Разговорите в Истанбул обаче пропаднаха, като причините и до днес са спорни. Украйна твърди, че е изгубила доверие в Москва след масовите убийства в Буча, а Русия обвини Киев и Запада, че са отказали почти готово споразумение.

Сега Путин обвини Украйна, че удря цивилната инфраструктура.

„Ударите срещу гражданската инфраструктура - към какво са насочени? Да дестабилизират обществото в условията на такава масивна атака, когато целият Запад работи за тях и тези дронове пристигат в огромни количества, за да се създаде усещане за несигурност относно действията на руските въоръжени сили", заяви той.

Много региони в цяла Русия съобщават за ограничения в продажбата на гориво, за повишаване на цените на нефтопродуктите и за дълги опашки пред бензиностанциите.

Заместник-премиерът Александър Новак заяви, че Русия обмисля забрана на износа на дизелово гориво, както и промени в данъчното законодателство с цел подпомагане на вътрешния пазар на горива.

Той добави, че петролните компании използват резервите от гориво, за да задоволят търсенето.

„Използваме резерви, които досега не са били задействани, и насърчаваме увеличаването на доставките на допълнителни количества за вътрешния пазар", каза Новак.

Във вторник руската рубла отбеляза понижение, а акциите спаднаха до най-ниското си ниво за последните три години, тъй като хората се наредиха на опашки за гориво в цялата страна след ударите с дронове в Украйна.