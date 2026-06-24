Силите на Украйна за противовъздушна отбрана са свалили 95 руски дрона

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Украинските сили за противовъздушна отбрана са свалили 95 от общо 101 дрона, използвани от руските нападатели за атака срещу Украйна от вечерта на 23 юни насам. Това съобщава Укринформ, като цитира изявление на украинските военновъздушни сили в Телеграм.

От 18:00 ч. вчера Русия е атакувала със 101 бойни дрона, включително от типовете "Шахед" (някои с реактивни двигатели), "Гербера", "Италмас" и примамващи дронове от типа "Пародия", от пет направления.

Въздушната атака е била отблъсната от авиацията, силите за противовъздушна отбрана, подразделенията за електронна война, безпилотните системи и мобилните огневи групи на силите за отбрана на Украйна.

По първоначални данни от тази сутрин ПВО системите са свалили или неутрализирали 95 дрона в северната, южната и източната част на Украйна, съобщава БТА.

6 бойни дрона са ударили пет обекта, а на шест места са открити останки.