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Украйна атакува главната подстанция на електроцентралата в Севастопол

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Дронове Снимката е илюстративна, източник: Getty Images

Украински дронове са атакували тази нощ главната подстанция на електроцентралата в Севастопол, в контролирания от Русия Кримски полуостров. Това оповести днес Роберт Бровди, командир на Силите за безпилотни системи на Украйна, цитиран от Ройтерс и БТА. 

Екипите са работили ефективно по 48 оперативни и планирани военни цели в Русия и в окупираните територии в южната част на Украйна през изминалата нощ, казва Бровди в своята публикация в Телеграм. 

По-рано днес назначеният от Русия губернатор на Севастопол Михаил Развожаев каза, че в града няма ток след украинска атака.

Дронове Снимката е илюстративна, източник: Getty Images

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