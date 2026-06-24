България сред лидерите в Европа по смяна на премиери, преди нас са само румънците (Графика)

Еди Рама начело на Албания от 2013 г. досега

Дългите управления стават все по-рядко явление

Страната ни се оказа сред лидерите в Европа по най-много сменени премиери от 2016 г. насам. Пред нас е само Румъния, а най-малко премиери за 10 години е сменила Албания

Това показва статистика на Maven Mapping - платформа за геополитика, карти и международни конфликти, която прави визуални анализи и кратки обяснения по световни теми.

Прави впечатление, че докато в част от държавите управлението остава почти непроменено с години, някои държави в Европа са преминали през истинска политическа въртележка. От 2016 година насам Румъния е имала 13 премиера, България – 11, а Франция – 9.

Балканите и Източна Европа доминират сред страните, които най-често сменят управлението си, докато държави като Испания, Португалия и Нидерландия изглеждат сравнително стабилни. ГРАФИКА: maven.mapping

Румъния

От 2016 година насам северната ни съседка е сменила 13 премиери и води класацията. Това се случва заради крехки коалиции, които имат нестабилни парламентарни мнозинства и правителствата се разпадат преди да изкарат пълен мандат. Последният пример е правителството на Илие Боложан, което беше свалено с вот на недоверие на 5 май тази година. Президентът Никушор Дан номинира първо Еуген Томак за нов премиер, който обаче не събра подкрепа в парламента за "кабинет от експерти". След това Дан номинира Адриан Вестя, но той също не пожъна успех с подкрепата в парламента.

България

У нас изоставаме с малко от Румъния. От 2016 г. до сега сме сменили 11 премиера, с уточнението, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се брои два пъти, защото има два мандата между които е имало друг кабинет. Вторият кабинет на Борисов от 2014 до 2017 г. е последван от служебно правителство на Огнян Герджиков, след което до 2021 г. отново премиер е Бойко Борисов. Сегашният премиер Румен Радев е 11-ият от 2016 година насам.

Франция

Франция се нарежда на трето място в класацията, но го поделя с Австрия. За 10 години французите са сменили 9 премиера. Страната навлезе в период на сериозна политическа нестабилност последните две години. Към момента на власт е Себастиан Льокорню. Той беше назначен през 2025 г., подаде оставка след само 27 дни, но беше преназначен отново след няколко дни.

Австрия

В Австрия правителственият ръководител е федерален канцлер. За последните 10 години страната, подобно на много други в Европа, премина през поредица от политически рокади, предсрочни избори и корупционни скандали. Един от най-известните е скандалът "Ибиса", който свали от власт титулувания за най-млад премиер в света Себастиан Курц през 2019 г.. Той се завръща на поста година по-късно, но през 2021 г. пак подава оставка заради нови разследвания за корупция. В момента канцлер е Кристиан Щокер. От 2025 г. той оглавява първата от 1949 г. тройна коалиция.

Великобритания

Пресен пример за "премиерска криза" е Великобритания, която само преди броени дни отново остана без премиер. Киър Стармър подаде оставка след обществен и вътрешнопартиен натиск, породен от голямата изборна победа на Анди Бърнам. Брекзит доведе страната до турбулентен период в политиката и някои доста кратки управления, като това на Лиз Тръс, която подаде оставка само 49 дни на поста.

Молдова

За последните 10 години Молдова се нарежда наравно с Великобритания в класацията, като е сменила 7 премиера. Страната е разделена между проевропейския курс на сегашните управляващи и проруската опозиция. Последните няколко кабинета са проевропейски, а основна цел на сегашния премиер Александър Мунтяну е влизането на страната в Европейския съюз.

Литва

Последните 10 години Литва преминава през стабилни четиригодишни мандати, последвани от силна политическа динамика и чести политически рокади през последните две години. Сегашната премиерка Инга Ругиниене подаде оставка на 23 юни, след като социалдемократите променят състава на управляващата коалиция.

Сърбия

Макар Сърбия по същество да е с парламентарен модел на управление, много анализатори я определят като доминирана от президента Александър Вучич, който преди това бе и премиер на страната. Наследен е от Ана Бърнабич, която е един от най-дълго управлявалите премиери в страната. Наследникът й Милош Вучевич остава на поста само година, подавайки оставка след трагедията в Нови Сад. В момента премиер е Джуро Мацут. В статистиката за Сърбия влиза й Ивица Дачич, който на два пъти за кратко изпълнява функциите на временен министър-председател.

Черна гора

Черна гора през последните години е белязана от нестабилни коалиции, чести смени на правителства и силно разделение между проевропейски и просръбски/проруски политически сили. В момента на власт е Милойко Спаич, чиято основна цел е влизане на страната в ЕС до 2028 - 2029 г.

Северна Македония

Шестима са преминали през поста премиер в съседната ни Северна Македония, без да броим Никола Груевски, който подаде оставка в началото на 2016 г. Сред тях знаков е Зоран Заев, който предписа Преспанското споразумение с Гърция и смени името на страната от Македония на Северна Македония. В момента на власт е Християн Мицкоски. Неговото коалиционно правителство се отличава с твърда реторика срещу конституционните промени и Договора за добросъседство с България.

Украйна

Последните 10 години са преломни за Украйна, от преход на властта до началото на войната и огромни правителствени рокади, които президентът Володимир Зеленски направи в разгара на войната. Денис Шмигал, който управляваше през първите 3 години на руската инвазия беше сменен през юли 2025 г. от Юлия Свириденко. Това се случи по време на голяма правителствена реорганизация, инициирана от Зеленски.

Италия

Италия също е сменила 5 премиера за последните 10 години. Матео Ренци подаде оставка, след като италианците отхвърлиха на референдум предложената от него конституционна реформа. Марио Драги падна от власт, след като ключови партньори от коалицията му оттеглиха подкрепата си. Наследи го Джорджа Мелони, която е на поста и до днес. Мелони е първата жена премиер в Италия.

Германия

Подобна на Австрия и в Германия позицията се нарича федерален канцлер и за последните десет години позицията се разклати едва през 2025 г. Ангела Меркел заемаше поста 16 години, преди да се оттегли през 2021 г. Наследи я Олаф Шолц, който се сблъска с енергийната криза, породена от войната в Украйна. В момента канцлер е Фридрих Мерц, който беше избран след предсрочни избори.

Беларус, Финландия и Гърция са сменили по 4 премиера за последните 10 години. Към момента там управляват съответно Александър Турчин, Петери Орпо и Кириакос Мицотакис.

Властта в Беларус е силно концентрирана в президента Александър Лукашенко, който е на власт от 1994 г. Страната остава близък съюзник на Русия и е под западни санкции.

Финландия остава една от най-стабилните демокрации в Европа. След руската инвазия в Украйна страната рязко промени външната си политика и стана официален член на НАТО през 2023 г.

Гръцката политика след дългата дългова криза постепенно се стабилизира, а през последните години доминира дясноцентристката партия „Нова демокрация" на Мицотакис

Хърватия е относително стабилна в премиерската класация като за 10 години на позицията са били само двама. Сегашният премиер Андрей Пленкович е най-дълго управлявалият в историята на страната.

Швейцария се управлява от 7-членен Федерален съвет, като един от министрите бива избиран за Президент на Конфедерацията за 1 година на ротационен принцип:

Швеция е сменила три пъти премиерите си за последните 10 години. Страната също претърпя голяма промяна във външната си политика, прекратявайки дългогодишната си политика на военен неутралитет и официално се присъедини към НАТО през 2024 г.

Полша

Страната е относително стабилна по отношение на управлението. През последните 10 години е имала трима премиера, като сегашният проевропейски премиер Доналд Туск се опитва да възстанови отношенията с ЕС и да отмени част от спорните съдебни реформи на предишното националконсервативно управление.

Чехия има четири премиера за последните 10 години, като Андрей Бабиш, който управлява от 2017 до 2021 г. се завръща повторно през декември 2025 г. Преди това за 4 години на власт е Петър Фиала.

Словения остава една от по-стабилните и проевропейски държави на Балканите. Янез Янша се върна като премиер след изборите тази година. За последните 10 години страната е имала четирима премиера, като Янша управлява и от 2020 до 2022 г.

Дания, Норвегия, Нидерландия, Испания, Люксембург и Португалия са "на дъното" на класацията по смяна на премиери. За последните десет години всяка от страните е имала по двама такива.

Белгия е сменила четирима за този период.

В Албания Еди Рама управяла от 2013 година до сега, въпреки последните протести с искания за оставката му.

В Турция постът беше премахнат през 2018 г. и страната стана президентска република начело с Реджеп Ердоган.

Естония е сменила четирима премиера за периода 2016 - 2026 г., а Латвия - трима.

За 10 години Ирландия е имала петима премиера. Страната остава една от най-бързо развиващите се икономики в Европа.

Интересната класация показва, че Балканите изглежда са най-политически нестабилни в Европа, а България и Румъния са с най-голяма управленска нестабилност за последното десетилетие.