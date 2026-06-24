КМГ: 105 години от основаването на Китайската комунистическа партия – постижения, предизвикателства и служене за пример на света

Д-р Таня Глухчева

Тази година се навършват 105 години от основаването на Китайската комунистическа партия (ККП) – един век, наситен със събития, който е шлифовал формацията, избистрял е идеите й, лидери са се сменяли, докато ККП стане това, което е днес, под лидерството на Си Дзинпин.

Но няма да се спираме подробно върху различните етапи и председатели. Ще се фокусираме върху партията днес, тук и сега, целите, които ежегодно си залага и изпълнява, постиженията й, новите предизвикателства, пред които се изправя особено през последните години поради турболентния свят, в който живеем и как, каквото и да се случва, каквито и политически възгледи да има човек, винаги може да почерпи от нейните опит и пример.

Разбира се, на Запад много им харесва да се придържат към мита и очевидната реалност, че Китай е диктатура, че комунизмът е лош режим на управление, непрекъснато слушаме за ограничаване на човешките права, а същевременно – само за първата половина на тази година, немалко световни лидери бяха на официално посещение в Пекин и разговаряха за засилване на двустранни отношения, по-голямо сътрудничество и обмен.

Всичко това е възможно благодарение на идеята на президента Си Дзинпин за „социализъм с китайски характеристики в новата ера". Дори и най-предубеденият човек не може да отрече, че лявото в Поднебесната империя, съществено се различава от това в други държави, така както и „демокрацията" се разбира по различен начин навсякъде по света.

Най-същественото в случая с Китай е, че управляващите внимателно следят какво се случва в останалите страни, учат се от грешките им и никога не прилагат на практика видяното, без преди това да са го приспособили по един или друг начин към местния мироглед и народопсихология.

От друга страна, китайските политици са наясно, че в един динамичен свят, няма как идеите, които са били актуални преди век, да продължават да бъдат днес. Което в никакъв случай не означава, че те са забравени, напротив, върху тях продължава да се надгражда. Народът винаги ще има нужда от качествени образование и здравеопазване, от достойно заплащане, за да живее в собствен дом, да има личен автомобил и др. Но щом всичко това е постигнато – управляващите трябва да се стремят още повече да повишат качеството на живот, защото никой не иска да стои на едно място – така е устроен човекът, винаги да иска още и още.

На този етап ККП и Си Дзинпин успяват да се придържат към този принцип. Китай се развива със скоростта на светлината и доказва, че социализмът може да превърне една държава в световна икономическа и политическа суперсила. Необходимо е само човек да посети азиатската страна в рамките на няколко последователни години и ще се увери в бързия напредък. Но за него работят всички заедно – народ, политици, партия, президент. И именно тук стигаме до три основни момента. Отварянето на страната към света, подбиране на качествени политически кадри и борбата с корупцията – три ключови аспекта за една силна държава.

1. Отварянето към света. Веднага след КОВИД-пандемията ККП взима много важно решение – да започне да се отваря все повече към останалия свят и вместо с думи да се опитва да опровергава фалшивите новини и дезинформацията, да го прави с действия. От 2023 г. насам, в страната се провеждат различни спортни, културни събития, научни конференции, важни политически срещи. Всяка година все повече държави биват включени в програмата за безвизов режим, давайки възможност на все повече чужденци да посетят Поднебесната империя. За разлика от други държави, които се затварят и самоизолират по политически причини, Пекин – напротив, стимулира междукултурния обмен, защото както казва президентът Си – „всички ние живеем в едно глобално село".

2. Подбирането на качествени политически кадри. Много голямо впечатление прави, че всеки китаец, решил да се посвети на политиката, преминава през училище за политици, където да получи необходимите знания, да се научи на протокол и етикет и да разбере, че управлението на една държава в никакъв случай не е самоцел и начин на бързо забогатяване, а напълно отговорна работа, от която зависи качеството на живот на народа. Ако някой търси оправдание за това, че не си е изпълнил предизборните обещания – то този човек няма място на политическата сцена. И няма никакво значение дали е син или внук на друг политически деец – роднинската връзка няма никакво значение, дори напротив – трябва да покажеш всичко възможно, че си достоен да заемеш даден пост, благодарение на собствените си качества. Затова е трудно да се стане член на ККП – не може да се събудиш една сутрин с идеята, че искаш да станеш политик, да си подадеш документите и да получиш партийна книжка. Трябва да покажеш, че заслужаваш да си член, да имаш безупречно досие, да си бил доброволец в различни мероприятия и др. Затова има хора, които чакат с години да бъдат приети. Затова в страната има „благородна конкуренция" – всеки се опитва да направи, колкото се може повече неща, без да очерня останалите. Така хем се върши работа, хем държавата напредва.

3. Борбата с корупцията. Проблем, който се среща навсякъде по света, преди избори всички кандидати обещават да се борят с него, но докато при повечето си стават само думи, в Китай виждаме реални действия. „Ще се борим с корупцията не само по всичките етажи на властта, но и навсякъде", обеща Си Дзинпин и провежда последователна политика. Никой не остава безнаказан – нито военен, нито монах (последният пример е от манастира Шао Лин). Корупцията вероятно е един от най-големите фактори, които пречат за развитието на една държава. Затова няма как да се допусне сред управляващите да има хора, готови да вземат пари, да си затворят очите за нещо нередно и да искат да имат добър имидж. „Политикът трябва да служи за пример на народа", категоричен е президентът Си. „А какъв добър пример може да даде един корумпиран човек?"

Безспорно ККП е постигнала много за 105 години, като най-голям принос имат последните няколко години, под ръководството на Си Дзинпин. Партията е готова да се изправи пред различни предизвикателства и да ги преодолее. Всяко решение, което се взема е за доброто на китайския народ, съобразено с нуждите му. Не е задължително да се харесва на другите държави – Пекин няма претенции да налага собствената си политика или „да я изнася". Напротив, китайските политици винаги са твърдели, че ще се радват, ако някой почерпи от опита им, ако открие нещо, което би било подходящо за родината му, но в никакъв случай няма да настояват да се следват дословно стъпките им, както те не следват никого. А това е поредният добър пример на Китайската комунистическа партия.