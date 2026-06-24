Новият план за насърчаване на чуждестранни инвестиции позволи по-дълбокото им навлизане на китайския пазар

На 22 декември китайското правителство представи „План за действие за привличане, стабилизиране и насърчаване на чуждестранните инвестиции". Този важен план, публикуван в началото на 15-ия петгодишен план на Китай, изпраща ясен сигнал за разширяване на отварянето на високо ниво и ще позволи на чуждестранните инвестиции в Китай да се развиват по-енергично и да пуснат по-дълбоки корени на китайския пазар, съобщава КМГ.

Планът за действие е конкретно изпълнение на съответните политически мерки, предоставяйки на чуждестранните инвестиции повече пазарни възможности и по-голямо пространство за развитие. Планът предлага 15 мерки в пет области: разширяване на достъпа до пазара, улесняване за инвестиране на чуждестранни инвеститори в Китай, засилване на насърчаването на инвестициите, подобряване на системата за обслужване и подкрепа на чуждестранните инвестиции и оптимизиране на управлението на чуждестранните инвестиции.

За чуждестранните инвеститори разширеният пазарен достъп на Китай означава по-голямо пространство за развитие. В момента ограниченията върху производствения сектор на Китай са до голяма степен премахнати. Планът се фокусира върху разширяване на пазарния достъп в секторите на услугите, финансите и фармацевтичната индустрия, което не само е в съответствие с нуждите на Китай от икономическа трансформация и модернизация, но и отваря нови пътища за чуждестранни инвестиции.

Осезаемите политически ползи ускориха темпото на развитие на чуждестранните компании в Китай. Тази година ръководители на мултинационални компании направиха множество посещения в Китай и големи проекти бяха стартирани в бърза последователност. Неотдавнашно проучване, публикувано от Американо-китайския бизнес съвет, показва, че близо три четвърти от анкетираните компании, финансирани от САЩ, са инвестирали или работят в Китай и посочва, че приходите им в Китай са останали стабилни или са нараснали през фискалната 2025 година. Според непълна статистика, над 8000 чуждестранни компании са увеличили инвестициите си в Китай до 2025 г., което представлява увеличение от над 10% на годишна база. През първите 5 месеца на тази година близо 4000 чуждестранни компании са направили допълнителни инвестиции в Китай.