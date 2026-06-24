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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23102571 www.24chasa.bg

На Летния форум Давос бе публикуван Доклад за топ 10 перспективни технологии за 2026 г.

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На 17-ия Летен форум в Давос, който се провежда в Далиен, провинция Ляонин, днес бе публикуван „Докладът за десетте най-перспективни технологии за 2026 г.", съобщава КМГ. Участниците във форума изразиха мнение, че добре развитата индустриална екосистема на Китай ще продължи да осигурява широки възможности за внедряването на нови технологии и ще създава нови възможности за глобалния икономически растеж.

Мрежата за интернет на нещата, технологията за директно извличане на литий и материалите за пасивно радиационно охлаждане бяха избрани сред десетте най-значими пробивни технологии, заслужаващи най-голямо внимание.

Участващите експерти считат, че авангардните технологии в реалния сектор са ключов фактор за мащабното внедряване на иновациите и за отварянето на нови хоризонти за глобален растеж, а Китай, разполагащ с цялостна индустриална база, ще продължи да бъде важен стълб за стимулиране на световния икономически растеж.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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