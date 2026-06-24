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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23102587 www.24chasa.bg

Чън Жуйфън: Твърденията за принудителен труд в Синдзян са абсурдни и смешни

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На 24 юни пресслужбата на Държавния съвет проведе пресконференция, на която представи „Закон за насърчаване на национално обединение на КНР" и работата с етносите в страната, съобщава КМГ.

Чън Жуйфън, заместник-ръководител на Отдела „Единен фронт" на ЦК на ККП заяви, че всички жители в Синдзян, които работят извън региона, са се записали доброволно по собствено желание с цел подобряване на семейния си живот и усъвършенстване на професионалните си умения. Той допълни, че изобщо не съществува така нареченото „принудително преселване" или „принудителен труд", а подобни твърдения са изключително абсурдни и смешни.

Конституцията на Китай и Законът за трудовите договори и други нормативни актове категорично забраняват всякакви форми на принудителен труд, дискриминация на работното място и ограничаване на личната свобода.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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