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КМГ: Уан И коментира 16-ата среща на върховните представители по въпросите на сигурността на страните от БРИКС

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На 23 юни, преди приключването на 16-ата среща на върховните представители по въпросите на сигурността от БРИКС, членът на Политбюро на ЦК на ККП и началник на Централното бюро за външни работи Уан И обобщи резултатите и значението на събитието.

Уан И заяви, че е постигнат важен консенсус за защита на многостранността, съдействие за политическо разрешаване на горещите проблеми, насърчаване на политическото разрешаване на горещите въпроси и координирано реагиране на традиционните и нетрадиционните заплахи за сигурността. БРИКС подкрепя всички страни-членки и страните от Глобалния Юг да отстояват своята независимост и автономия, да укрепват единството и взаимопомощта си и да координират по-решителни съвместни действия чрез използването на механизма за срещи на съветниците по национална сигурност на страните от БРИКС.

„Всички ние подкрепяме по-нататъшното ефективно използване на механизма на срещите на върховните представители по въпросите на сигурността на БРИКС, поддържането на комуникация и координация по важни международни и регионални актуални въпроси, както и непрекъснатото обогатяване на съдържанието на сътрудничеството в рамките на „разширената група на БРИКС", допълни Уан И.

В същия ден индийският премиер Нарендра Моди се срещна с представителите от различните страни, които участваха в срещата. В резиденцията в Ню Делхи Моди проведе приятелски разговор с Уан И.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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