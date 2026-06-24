Китай пуска първото англоезично списание за научни данни

Китай направи важна стъпка към глобализиране на научния обмен с пускането на Data Express – първото в страната академично списание на английски език, посветено на научни данни. Изданието беше представено на конференция в Пекин, организирана от Китайската академия на науките (CAS), съобщава КМГ.

Целта на инициативата е да се създаде „хъб за данни" в Китай, който да улесни споделянето, откриването и повторното използване на висококачествени научни данни. Според учените данните вече са ключов елемент в развитието на изкуствения интелект и научните открития.

Освен основното издание, CAS планира в рамките на една година да създаде специализирани списания в области като физика, екология, биомедицина и инженерство, които да формират цялостна мрежа от научни публикации за данни.