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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23102605 www.24chasa.bg

Китай пуска първото англоезично списание за научни данни

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Китай направи важна стъпка към глобализиране на научния обмен с пускането на Data Express – първото в страната академично списание на английски език, посветено на научни данни. Изданието беше представено на конференция в Пекин, организирана от Китайската академия на науките (CAS), съобщава КМГ.

Целта на инициативата е да се създаде „хъб за данни" в Китай, който да улесни споделянето, откриването и повторното използване на висококачествени научни данни. Според учените данните вече са ключов елемент в развитието на изкуствения интелект и научните открития.

Освен основното издание, CAS планира в рамките на една година да създаде специализирани списания в области като физика, екология, биомедицина и инженерство, които да формират цялостна мрежа от научни публикации за данни.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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