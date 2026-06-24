Филми от континентален Китай са фокус на кино изложение в Тайпе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Тайпе беше открита континенталната секция на 17-ото годишно кино изложение между двете страни на Тайванския проток. Събитието представя осем филма от континентален Китай и цели да засили културния обмен чрез киното, съобщава КМГ.

Сред заглавията са арт драмата „Слънцето изгрява над всички нас", историческият военен филм „Спасителната акция на Дундзи" и историческите продукции „Пътят на личи" и „Си Тай". Част от прожекциите вече са разпродадени, което показва силен интерес на публиката.

Организаторите подчертават, че киното остава важен мост за свързване на хората от двата бряга на протока. Тайванската секция на събитието беше проведена по-рано в град Яан, провинция Съчуан.