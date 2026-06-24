Прожекциите на сценични представления с висока разделителна способност правят театъра достъпен за по-широка публика

През една неотдавнашна лятна нощ, докато класическата китайска пиеса „Рикшаджията" се играеше на сцената на Народния художествен театър в Пекин, девет камери с висока разделителна способност и 17 аудиоканала предаваха на живо всяка подробност от представлението пред по-широка публика, съобщава КМГ.

Близо 6 000 студенти и преподаватели от осем университета в региона Пекин-Тиендзин-Хъбей в Северен Китай гледаха същата пиеса на екрани в кампусите си в реално време, преживявайки атмосферата и драмата от стария Пекин, сякаш седяха на първия ред в театъра.

„Технологията извежда изящното изкуство извън пределите на театъра, за да обхване по-широка публика", заяви Кан Сиюе, студент в университета „Нанкай" в град Тиендзин, преди да се наслади на прякото излъчване. „Това е много значимо", добави Кан.

„От сцената към екрана – качествените художествени ресурси вече се споделят между регионите", каза Фън Юанджън, директор на Народния художествен театър в Пекин.

Новият формат на представяне е запълнил празнината за онези, които не могат да присъстват на представленията на живо, и е разширил обхвата на театъра, като е излязъл от традиционната му ниша, отбеляза Фън.

Тази инициатива идва в момент, когато Китай се стреми да направи обществените културни ресурси по-достъпни и равнопоставени за всички – ангажимент, заложен в текущия 15-ти петгодишен план на страната.

Театрите в цял Китай се надпреварват да създават свои собствени сценични записи с висока разделителна способност. Националният театър на Китай, Националният център за сценични изкуства и Северният театър за опера „Кунциу" вече пуснаха видеоверсии с висока разделителна способност на своите класически постановки.

В миналото театърът често се възприемаше като нишова форма на изкуство в Китай. Живите представления и ограниченият брой места означаваха, че той никога не е могъл да достигне масовата аудитория на киното или телевизията.

Но откакто страната въведе театрални прожекции с висока разделителна способност от Великобритания преди почти две десетилетия, това изкуство вече не е ограничено само до сцената, което е от полза за публиката, която някога нямаше достъп до представления от най-високо ниво.

Програма, стартирана съвместно от китайски и британски театри през 2015 г., до март 2024 г. е донесла прожекции на сценично изкуство с висока разделителна способност в 69 китайски града. В рамките ѝ са били прожектирани над 250 постановки в повече от 10 000 представления, привличайки над 800 000 зрители в Китай. Предлаганите заглавия включват широка гама от отлични пиеси от страни като Великобритания, САЩ, Франция и Русия.

„Беше толкова приятна изненада да мога да се насладя на продукции от световна класа в Китай благодарение на технологиите, особено когато всеки фин израз и детайл се усилваха на екрана", каза актьорът Дзяо Ган, запален почитател на театралните прожекции с висока разделителна способност.

Според експертите прожекциите на сценични изкуства с висока разделителна способност са като да се осигури на всеки зрител най-доброто място в театъра. За цена, приблизително равна на тази на билет за IMAX, зрителите могат да се насладят на представление, което би струвало няколко пъти повече, ако го гледат на живо.

На тазгодишния Международен филмов фестивал в Пекин китайската версия на „Военен съд по делото Кейн" на Народния художествен театър в Пекин беше прожектирана във формат 4K и се превърна в най-бързо продаваната продукция на фестивала.

В бъдеще театърът ще продължи да инвестира в прожекции с висока разделителна способност и да продуцира по два-три драматични филма годишно. Целта, както обясни неговият президент Фън, е да се съхранят висококачествените театрални постановки на лента и да се разшири обхватът на китайския театър.