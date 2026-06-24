200-килограмов дрон се разби в жилищен район в Турция (Видео, снимки)

Дрон с неустановен произход се е разбил в жилищен район в черноморското градче Джиде в северния турски окръг Кастамону, съобщава вестник „Биргюн“.
При инцидента са нанесени само материални щети, съобщава БТА.
По информация на турската жандармерия летателният апарат се е разбил в градината на къща в градчето на 23 юни около 07:30 ч. сутринта турско (и българско) време.
Дронът с приблизително тегло от 200 килограма, е паднал на около 10 метра от дома на местен жител, като е причинил единствено материални щети. Части от него са се разпръснали в по-широк район, посочват още от жандармерията.
По случая вече се води разследване, което ще установи откъде се е появил разбилият се дрон, както и какви са техническите му спецификации.
Междувременно кадри с останките на летателния апарат се появиха и в социалните мрежи.
По време на войната между САЩ и Иран няколко ирански ракети бяха прехванати в турското въздушно пространство.
Първият случай беше регистриран на 4 март, вторият – на 9 март, третият – на 13 март, а четвъртият на 30 март.
Ден след втория случай на прехваната иранска ракета НАТО изпрати като подкрепление зенитно-ракетна система „Пейтриът" в окръг Малатия, а на 18 март беше изпратена втора подобна система в Адана.