200-килограмов дрон се разби в жилищен район в Турция (Видео, снимки)

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Дрон с неустановен произход се е разбил в жилищен район в черноморското градче Джиде в северния турски окръг Кастамону, съобщава вестник „Биргюн“.

При инцидента са нанесени само материални щети, съобщава БТА.

По информация на турската жандармерия летателният апарат се е разбил в градината на къща в градчето на 23 юни около 07:30 ч. сутринта турско (и българско) време.

Дронът с приблизително тегло от 200 килограма, е паднал на около 10 метра от дома на местен жител, като е причинил единствено материални щети. Части от него са се разпръснали в по-широк район, посочват още от жандармерията. Kastamonu’nun Cide ilçesinde bir evin bahçesine insansız hava aracı düştü.



Edinilen bilgilere göre İHA, evin yaklaşık 10 metre yakınına düştükten sonra alev alarak kullanılamaz hale geldi.



İHA’nın benzinli motora sahip olduğu görülüyor. pic.twitter.com/shKR56t4uj — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) June 23, 2026

По случая вече се води разследване, което ще установи откъде се е появил разбилият се дрон, както и какви са техническите му спецификации.

Междувременно кадри с останките на летателния апарат се появиха и в социалните мрежи. Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir evin bahçesine yaklaşık 200 kilogram ağırlığında insansız hava aracı düştü.



Büyük gürültüyle düşen İHA alev alarak kullanılamaz hale geldi.



Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, Samsun'un Alaçam ilçesinde de vatandaşlar tarafından İHA… pic.twitter.com/Yhj20dj9KQ — 23 DERECE (@yirmiucderece) June 23, 2026

По време на войната между САЩ и Иран няколко ирански ракети бяха прехванати в турското въздушно пространство.

Първият случай беше регистриран на 4 март, вторият – на 9 март, третият – на 13 март, а четвъртият на 30 март.

Ден след втория случай на прехваната иранска ракета НАТО изпрати като подкрепление зенитно-ракетна система „Пейтриът" в окръг Малатия, а на 18 март беше изпратена втора подобна система в Адана.