Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще се срещне с властите на Обединените арабски емирства. Това се случва в първия ден от обиколката му из съюзническите държави от Персийския залив, засегнати от конфликта в Близкия изток, предаде Франс прес.

Той пристигна предната вечер в Абу Даби, съобщава БТА.

Рубио ще се срещне при закрити врата с президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян.

В изявление пред медиите снощи ръководителят на американската дипломация посочи, че иска да обсъди с лидерите на страните от Персийския залив меморандума за разбирателство между САЩ и Иран. Той препотвърди, че САЩ няма да приеме налагането на такси в Ормузкия проток.

"Става въпрос за международен воден път. Никоя държава няма право да събира такси върху международен воден път", подчерта той. От своя страна Иран и Оман подчертават "суверенитета си над териториалните си води".

По-късно днес се очаква Рубио да посети Кувейт, а след това и Бахрейн, където утре ще участва в среща на страните от Съвета за сътрудничество в Залива.

Това е първото посещение на висш американски представител в Близкия изток след подписването миналата седмица на този протокол за споразумение и провеждането на преговори между САЩ и Иран в Швейцария.

Мисията се очертава като деликатна, защото страните от региона платиха скъпа цена за ударите на САЩ и Израел срещу Иран, като станаха мишени на ответни ирански удари с ракети и дронове по време на тази война, която те не желаеха. Като съюзници на Вашингтон в непосредствена близост до Иран, ОАЕ бяха атакувани с над 2800 ракети и дронове от началото на конфликта, понасяйки основната част от иранските удари. Кувейт и Бахрейн също бяха тежко засегнати.

Преди конфликта ОАЕ бяха засилили партньорството си с Вашингтон и многократно призоваваха за разрешаване на въпроса с иранската ракетна програма и групите, подкрепяни от Техеран – тема, която липсва в меморандума за разбирателство. Лидерите в региона отдавна поддържат тесни връзки с президента Доналд Тръмп и обещаха да инвестират милиарди долари в САЩ.

Експертите отбелязват, че те до голяма степен са били принудени да се справят сами с иранския отпор и че изразяват загриженост относно надеждността на САЩ.