Калибаф: Само страните от региона трябва да вземат решения за сигурността в Близкия изток

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Шефът на иранския парламент Мохамад Багер Калибаф заяви, че само страните от региона трябва да определят политическия ред и този в сферата на сигурността в Близкия изток. По този начин той отхвърли външната намеса и призова за разширяване на вътрешнорегионалното сътрудничество, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той е на среща на Парламентарния съюз на Организацията за ислямско сътрудничество в Баку, столицата на Азербайджан, в момент, когато Иран и САЩ се стремят да сключат трайно мирно споразумение. Коментарите му бяха излъчени по държавната телевизия.

"Техническите преговори между САЩ и Иран ще бъдат подновени другата седмица", обяви Пакистан. Страната играе ролята на посредник в този процес, чиято цел е да сложи край на войната в Близкия изток, предаде Франс прес.

"Преговорите ще бъдат възобновени следващата седмица, мисля, че във вторник", заяви на пресконференция Тахир Андраби, говорител на пакистанското Министерство на външните работи.

Той спомена и възможността тези преговори, чийто първи кръг се състоя в началото на седмицата в Швейцария, да бъдат възобновени в понеделник или сряда.