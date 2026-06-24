ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Kaufland e първият ритейлър, който започва да отда...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23103047 www.24chasa.bg

Силно земетресение удари край Турция

5604
Земетресение. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Земетресение с магнитуд 4,9 е било регистрирано в Средиземно море, край югозападния район Датча в провинция Мугла, Турция. Това съобщи турската Агенция за управление на бедствия и извънредни ситуации (AFAD).

Трусът е усетен в 11:25 ч. местно време (08:25 ч. GMT) край бреговете на Датча, популярен курортен район на егейско-средиземноморското крайбрежие на Турция.

Земетресението е регистрирано на дълбочина 8,39 километра.

Обсерваторията „Кандили" посочи, че магнитудът е 5,1 и уточни, че трусът е бил на дълбочина 8 километра.

Първоначалните информации не посочват щети по жилищни сгради, посочва Türkiye Today. 

Земетресение. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание