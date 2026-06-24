Силно земетресение удари край Турция

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Земетресение с магнитуд 4,9 е било регистрирано в Средиземно море, край югозападния район Датча в провинция Мугла, Турция. Това съобщи турската Агенция за управление на бедствия и извънредни ситуации (AFAD).

Трусът е усетен в 11:25 ч. местно време (08:25 ч. GMT) край бреговете на Датча, популярен курортен район на егейско-средиземноморското крайбрежие на Турция.

Земетресението е регистрирано на дълбочина 8,39 километра.

Обсерваторията „Кандили" посочи, че магнитудът е 5,1 и уточни, че трусът е бил на дълбочина 8 километра.

Първоначалните информации не посочват щети по жилищни сгради, посочва Türkiye Today.