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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23103129 www.24chasa.bg

МААЕ ще инспектира ядрените съоръжения на Иран

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Рафаел Гроси СНИМКА: Екс/@rafaelmgrossi

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) ще инспектира иранските ядрени съоръжения. Това съобщи днес нейният директор Рафаел Гроси. Той посочи, че инспекциите са неразделна част от споразумението, подписано между САЩ и Иран

„Дали това ще се случи след два дни, след една седмица или след десет дни – това е важно, но не е от решаващо значение. Това ще се случи“, заяви той пред репортери на пресконференция в атомната електроцентрала „Фукушима-1“ в Япония, цитиран от ДПА.

Вчера говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви в Техеран, че към момента не са планирани инспекции от МААЕ на ядрени съоръжения, повредени по време на войната. Сред тях са обекти, в които се съхранява уран, обогатен до ниво, необходимо за производството на ядрено оръжие.

Гроси пък се позова на рамковото споразумение между САЩ и Иран, съгласно което уранът трябва да бъде разреден под надзора на МААЕ. Той каза, че това е било договорено от държавните глави на Иран и САЩ.

„Очевидно, за да се случи това, ще трябва да проведем инспекции. Работата по съответните срокове и процедури ще започне скоро“, каза той.  Гроси подчерта, че инспекциите ще се провеждат със сътрудничеството на иранското правителство.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в края на последните си преговори с иранската страна в Швейцария, че Иран иска да позволи на инспекторите на МААЕ да се върнат в страната. Ванс добави, че все още няма насрочен график за това.

Рафаел Гроси СНИМКА: Екс/@rafaelmgrossi

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