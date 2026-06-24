ЕК предлага: "Европол" да има представителства във всички страни от ЕС

Европейската комисия предложи днес европейската полицейска служба "Европол" да има представителства и служители във всички страни от ЕС. За да се справят с престъпленията, полицията, митниците, прокурорите и съдилищата трябва да работят в тясно сътрудничество, се посочва в предложението на комисията.

Очаква се предложената промяна да доведе до подобряване на обмена на информация между полицейските служби в ЕС с въвеждането на общ информационен облак за взаимодействие по разследвания в реално време. Предвижда се също да бъде създаден технологичен център за изготвяне на обща картина за нуждите на полицията в ЕС и за съвместни научноизследователски дейности.

Комисията предлага също Агенцията на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) да може да действа по собствена инициатива, за да установи връзки между отделни разследвания, да предвижда и да взема решения за необходимостта от съгласуване, да помага за разрешаване на спорове по юрисдикцията, да подкрепя националните власти в началните стъпки по разследването на престъпления. Предвижда се "Евроюст" да може да работи по разследвания на киберпрестъпността, нарушенията на санкциите на ЕС или насилието, основано на пола, пише БТА.

ЕК предлага промени в реда за Европейската заповед за разследване с изясняване на процедурите, както и въвеждане на Европейска заповед за дистанционно участие, така че страни по наказателни дела за могат да се включват в съдебните заседания от разстояние, когато не са в държавата, където съдът заседава.