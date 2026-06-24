ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Kaufland e първият ритейлър, който започва да отда...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23103214 www.24chasa.bg

ЕК предлага: "Европол" да има представителства във всички страни от ЕС

Николай Желязков, БТА

1420
ЕК

Европейската комисия предложи днес европейската полицейска служба "Европол" да има представителства и служители във всички страни от ЕС. За да се справят с престъпленията, полицията, митниците, прокурорите и съдилищата трябва да работят в тясно сътрудничество, се посочва в предложението на комисията.

Очаква се предложената промяна да доведе до подобряване на обмена на информация между полицейските служби в ЕС с въвеждането на общ информационен облак за взаимодействие по разследвания в реално време. Предвижда се също да бъде създаден технологичен център за изготвяне на обща картина за нуждите на полицията в ЕС и за съвместни научноизследователски дейности.

Комисията предлага също Агенцията на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) да може да действа по собствена инициатива, за да установи връзки между отделни разследвания, да предвижда и да взема решения за необходимостта от съгласуване, да помага за разрешаване на спорове по юрисдикцията, да подкрепя националните власти в началните стъпки по разследването на престъпления. Предвижда се "Евроюст" да може да работи по разследвания на киберпрестъпността, нарушенията на санкциите на ЕС или насилието, основано на пола, пише БТА. 

ЕК предлага промени в реда за Европейската заповед за разследване с изясняване на процедурите, както и въвеждане на Европейска заповед за дистанционно участие, така че страни по наказателни дела за могат да се включват в съдебните заседания от разстояние, когато не са в държавата, където съдът заседава.

ЕК

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание