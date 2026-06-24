2 г. затвор за тайландския Майкъл Джексън, карал пиян и убил двама

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Тайландският "Майкъл Джексън" е осъден на две години затвор, след като е причинил смъртта на двама души при катастрофа, шофирайки в нетрезво състояние, предаде АФП.

Известен със сценичното си име Тик Широ, 64-годишният Манасавин Нантасен се прочува през 80-те и 90-те години на миналия век благодарение на емблематичната си шапка, кожените якета и безупречните танцови стъпки, заради които е сравняван с Краля на попа.

Певецът се е блъснал в спрял мотоциклет през октомври 2024 г. в Банкок, докато е шофирал своя миниван, като при инцидента са загинали 28-годишна жена и 21-годишният й брат.

Видео, на което се вижда как Манасавин Нантасен е на колене и плаче на мястото на инцидента, беше масово разпространено в Тайланд.

"Обвиняемият се е предал и е сътрудничил на правосъдието", се посочва в съобщение на съда в Банкок, който го е осъдил за "шофиране в нетрезво състояние, довело до смърт".

От съда посочват още, че Манасавин, на когото е отнета шофьорската книжка, е показал разкаяние, като е присъствал на погребенията на жертвите и е изплатил обезщетение на техните семейства.

По стечение на обстоятелствата друг тайландски музикант, рок певецът Сек Лосо, днес е бил освободен от затвора, след като е излежал една година за незаконно притежание на огнестрелно оръжие, съобщава БТА.

Много тайландци обаче смятат, че богатите и влиятелните хора не винаги носят отговорност за действията си.

Наследникът на империята Red Bull Ворают Йоовидхя, за когото се твърдеше, че през 2012 г. в Банкок е прегазил и причинил смъртта полицай, докато е шофирал своето "Ферари". Тогава започна разследване, но той така и не беше обвинен.

Синът на бивш депутат от партия "Пхеу Тай", за когото се предполагаше, че е застрелял мъж в препълнен нощен клуб в столицата след спор през 2001 г., беше оправдан поради липса на доказателства.