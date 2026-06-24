Иран: Меморандумът за разбирателство от Исламабад е декларация за поражението на САЩ

Меморандумът за разбирателство, сключен между Иран и САЩ с цел прекратяване на войната, е декларация за поражението на Америка. Това съобщи ръководителят на иранския преговорен екип Мохамад Багер Калибаф, цитиран от Франс прес.

"Меморандумът за разбирателство от Исламабад не е резултат от натиск или принуда, а по-скоро от съпротивата и решимостта на смелата иранска нация", заяви той, позовавайки се на текста, подписан миналата седмица благодарение на посредничеството на Пакистан.

"Ето защо това споразумение придоби значението на декларация за поражение за Америка", подчерта Калибаф и добави, че отсега нататък сигурността в Близкия изток трябва да бъде гарантирана от страните в региона.

"Считаме изтеглянето на чуждестранните сили от региона за стратегическа цел. Вместо да създават трайна сигурност, те представляват източник на нестабилност", подчерта шефът на иранския парламент по време на конференция в Баку, излъчвана по иранската телевизия.

САЩ разполагат с многобройни военни бази в Близкия изток. Страните, на чиято територия се намират, бяха цел на атаки с ирански дронове и ракети по време на войната в отговор на бомбардировките над Иран от американските и израелските въоръжени сили, припомня АФП.

"Виждаме бъдещето на региона не в конфронтация, а във взаимодействие", заяви Калибаф в изявление, което прилича на протегната ръка към съседните страни от Персийския залив.

Главният преговарящ за преговорите със Съединените щати повтори, че мирът в Ливан е основен елемент за постигането на окончателно споразумение с Вашингтон, съобщи БТА.

"За нас примирието в Ливан беше и остава също толкова важно, колкото и примирието в Иран, а краят на войната в Ливан беше също толкова важен, колкото и краят на войната в Иран", каза той.