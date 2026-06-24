Лавров: Ангажирани сме се само с договореностите за Украйна от срещата на върха в Аляска

Русия остава ангажирана с договореностите, постигнати между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп на срещата на върха в Аляска през август миналата година, и не е склонна да взема каквито и да било други временни решения или да се поддаде на ултиматуми. Това заяви днес руският външен министър Сергей Лавров, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Руски представители редовно се позовават на т.нар. „дух на Анкоридж“ – израз, който според анализатори служи като съкратено обозначение на това, което Москва е възприела като възможна договорка: украинските сили да се изтеглят от останалите части на Донбас, които не са под руски контрол, а в замяна Русия да замрази фронтовите линии на останалите участъци.

Киев много пъти е заявявал ясно, че няма да предаде нито част от територията си на Русия без съпротива.

„През август миналата година лидерите на Русия и САЩ постигнаха редица договорености относно политическите начини за излизане от украинската криза. Ние оставаме верни на тези договорености“, заяви Лавров.

На 16 август 2025 г. Доналд Тръмп и Владимир Путин преговаряха в Аляска. По същество е разглеждана идеята окупираната от Русия територия да остане формално в територията на Украйна, но де факто под руско управление по модела на Западния бряг. Идеята е Запорожката АЕЦ да бъде предадена под управление на САЩ. Преговорите са двустранни.