Европейската комисия предложи опростяване на данъчните правила

Европейската комисия прие законов пакет за опростяване на данъчните правила на ЕС и да намали тежестта за фирмите.

Той е от 2 предложения - "Омнибус" за данъчното облагане и преработения текст на Директиватаа за административно сътрудничество.

Идеята е да се модернизира рамката на ЕС за пряко данъчно облагане и да се засили конкурентоспособността на единния пазар. Същевременно се цели да се запази високото ниво на протекция срещу данъчни измами. Очакванията са чрез пакета да бъдат спестени ок. 8 млрд. евро годишно на бизнеса, от които 3,3 млрд. са административни разходи, съобщават от пресцентъра на ЕК.

С "Омнибус" за прякото данъчно облагане се вкарва освобождаване от данък, удържан при източника. Това ще се отнася за всички трансгранични плащания на дивиденти, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения между фирмите в ЕС.

Мярката ще улесни финансирането, инвестициите и конкурентоспособността и ще доведе до икономии и ползи за данъкоплатците в ЕС в размер на 5,3 млрд. евро на година.

Предложението за преработване на директивата пък цели да опрости европейската правна рамка за пряко данъчно облагане. Предложението обединява ДАС и осемте ѝ изменения в единен правен текст. С преработения акт се увеличава прагът за докладване за онлайн продажбите на стоки, като се премахват задълженията за докладване за над 10 млн. частни продавачи, особено за стоки втора употреба. Тази мярка води до икономии на разходи за привеждане в съответствие в размер на 678 млн. евро за цифровите платформи.

ЕК предложи и опростени правила за енергийно етикетиране и етикетиране на гуми, които са от полза за европейските потребители, доставчици и търговци на дребно на домакински уреди, електронни устройства и гуми.

Новите правила ще улеснят изискванията за доставчиците и търговците и ще гарантират, че потребителите получават необходимата информация. Някои етикети като тези за смартфони ще предоставят информация за трайността и пригодността на продуктите за ремонтиране. Очаква се тези мерки да спестят на фирмите и надзорните органи 125 млн. евро годишно през следващите 10 г. Те ще допринесат за постигането на икономии на административни разходи в размер на 18,4 млрд. евро.