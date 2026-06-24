Кремъл: Контактите със САЩ за Украйна ще се подновят, когато са свободни Уиткоф и Къшнър

Кремъл посочи днес, че пратениците на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са били заети с други въпроси, и изрази увереност, че контактите с тях относно Украйна ще се възобновят в момента, в който двамата преговарящи са свободни, предаде Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира това, когато беше попитан дали САЩ може да изпрати други преговарящи, докато Уиткоф и зетят на американския президент Доналд Тръмп са заети. Двамата са част от преговарящия екип на САЩ за мирното споразумение с Иран.

"Доколкото разбираме, контактите ще продължат. Естествено, те (Уиткоф и Къшнър - бел. ред.) са ангажирани с други дела, но в един момент ще се освободят и ние разчитаме да продължим работата си", посочи Песков.

Говорителят отбеляза, че Русия е благодарна на пратениците за усилията им относно Украйна. Песков ги определи като много конструктивни.

"Те имат желание да се вслушат във всички страни - това е изключително ценно точно сега", каза Песков.

Тези положителни коментари идват след обвинения от високопоставени руски представители по-рано тази седмица, че САЩ не следват линията на "разбирателство", зададена от президентите на двете страни Владимир Путин и Доналд Тръмп на срещата им в Анкоридж, в американския щат Аляска, през август миналата година, посочва Ройтерс, цитирана от БТА.

Руските представители често говорят за т.нар. Дух на Анкоридж - нарицателно за представата на Москва за възможно споразумение, според което украинските сили ще се оттеглят от заетите в момента от тях територии в Донбас, който като цяло не е под контрола на Киев, в замяна на което Москва ще замрази бойните действия във всички останали сектори на фронта.

На свой ред Украйна многократно е декларирала, че няма да даде без бой никоя своя територия на Русия.

Междувременно, на въпрос дали Москва ще реагира, ако Украйна нападне Беларус, Песков отговори, че Русия винаги ще бъде заедно с Минск срещу всяка заплаха.