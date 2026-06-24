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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23104239 www.24chasa.bg

ЕК планира мерки за по-ефективна борба с организираната престъпност

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ЕК

Европейската комисия планира мерки за по-ефективна борба с международната организирана престъпност и тероризма чрез подобряване на сътрудничеството между властите в страните членки и правоприлагащите и правосъдните органи на ЕС, предаде ДПА. 

"Престъпниците изключително умело се възползват от дигиталната среда, която им дава възможност за ефективни и неограничени трансгранични операции", заяви днес заместник-председателката на ЕК Хена Виркунен.

Тя посочи, че се планират реформи, с които да се промени мандатът на европейски служби като "Европол" и "Евроюст" така, че да има по-голяма ефективност при преследването и наказването на престъпници, включително на извършителите на престъпления в онлайн пространството.  

Освен това планираните реформи трябва да подпомогнат провеждането на съвместни разследвания, да ускорят наказателното преследване и обмена на данни на фона на все по-широкото използване на изкуствения интелект за престъпни цели. 

"Европол" ще разполага със собствена облачна инфраструктура, която ще позволи на полицейските служби в целия ЕС да си сътрудничат в разследването на престъпления във виртуална среда. Ще бъде изграден и иновационен център, чрез който да се гарантира, че полицейските служители притежават необходимите умения.

Ще бъде разширен и мандатът на европейския орган за съдебно сътрудничество "Евроюст" съобразно новите престъпления в онлайн среда и нарушенията на санкциите на ЕС, пише БТА. 

За да влязат в сила, планираните реформи трябва първо да бъдат одобрени от отделните страни членки на ЕС и от Европейския парламент.

 

ЕК

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