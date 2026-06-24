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В Анкара обезвредиха терорист от "Ислямска държава"

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Полиция СНИМКА: Архив

Специалните части на полицията в Анкара са неутрализирали терорист с принадлежност към терористичната групировка "Ислямска държава". Това се е случило при операция по залавянето му.

Съпругата му, която също е сочена за член на терористичната групировка, е ранена по време на операцията и е заловена, съобщи онлайн изданието "Хюриет". 

Акцията е проведена във вторник в община Хаймана, окръг Анкара, а до сблъсъците между специалните части и сочените за терористи се е стигнало при нахлуването им на адреса, където са живеели двамата съпрузи. Престрелката с полицаите е започнала, след като заподозрените са стреляли срещу униформените. Така полицаите са обезвредели мъжа, а жената е била арестувана след нараняване. 

Повече от 200 души, за които има подозрения за принадлежност към терористични или крайно леви организации, бяха задържани при провеждането на подобни операции и във вчерашния ден. Те се провеждат на фона на подготовката на Анкара за срещата на върха на НАТО, на която турската столица ще бъде домакин на 7 и 8 юли. За нея в турската столица обяви, че ще пристигне и американският президент Доналд Тръмп

Полиция СНИМКА: Архив

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