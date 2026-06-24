Рубио се ангажира с гаранции за сигурността на Обединените арабски емирства

Американският държавен секретар на САЩ Марко Рубио днес обсъди споразумението между САЩ и Иран с президента на Обединените арабски емирства шейх Мохамед бин Зайед в Абу Даби и се ангажира да гарантира сигурността на страната му, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

“Те обсъдиха меморандума за разбирателство, сключен между президента (на САЩ Доналд) Тръмп и Иран, усилията за осигуряване на пълно и безопасно преминаване през Ормузкия проток, както и значението на мира и стабилността на региона”, заяви говорителят на Рубио Томи Пигот и добави, че държавният секретар е “потвърдил ангажимента на САЩ към сигурността на Емирствата”.

В изявление пред медиите снощи ръководителят на американската дипломация посочи, че иска да обсъди с лидерите на страните от Персийския залив меморандума за разбирателство между САЩ и Иран. Той препотвърди, че САЩ няма да приеме налагането на такси в Ормузкия проток.

По-късно днес се очаква Рубио да посети Кувейт, а след това и Бахрейн, където утре ще участва в среща на страните от Съвета за сътрудничество в Залива.

Това е първото посещение на висш американски представител в Близкия изток след подписването миналата седмица на този протокол за споразумение и провеждането на преговори между САЩ и Иран в Швейцария.