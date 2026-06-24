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Иран: Ще обсъждаме достъпа до ядрените ни обекти след стъпки за отмяна на санкциите от САЩ

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Казем Гарибабади Снимка: Министерство на външните работи на Иран

Иран ще разгледа въпросите, свързани с достъпа до ядрените обекти, които са били атакувани, и до иранските ядрени материали единствено в рамките на окончателно споразумение със САЩ и след като бъдат предприети конкретни стъпки за отмяна на американските санкции. Това заяви заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади, цитиран от Ройтерс.

По-рано Гарибабади е бил посланик на Иран в Международната агенция за атомна енергия.

Ръководителят на ядрената агенция на ООН заяви днес, че очаква скоро да започнат инспекции в Иран в рамките на временно споразумение, свързано с  преговорите между САЩ и Иран, въпреки че подробностите все още не са уточнени.

"Медийният шум не може да се използва за едностранно налагане на факти на място", заяви Гарибабади в публикация в "Екс", цитиран от БТА. 

Казем Гарибабади Снимка: Министерство на външните работи на Иран

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