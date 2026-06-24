Муцунски: С България имаме различна интерпретация за европейските ни ангажименти

Диалогът между Скопие и София „поне в последния месец” е със засилена динамика, „което е добре”. Това заяви министърът на външните работи и външната търговия на Северна Македония Тимчо Муцунски. Той определи срещите на президентите и председателите на парламента в кулоарите на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ), както и своята с българския министър на външните работи Велислава Петрова в кулоарите на срещата на министрите на външните работи от НАТО в Швеция, като „полезни”.

"На тези срещи най-голяма част от времето е посветено на предизвикателствата по нашия европейски път, т.е. блокадата, която София ни поставя, но и с други теми. Очевидно е, че по въпроса с европейската интеграция имаме различни позиции и различна интерпретация какви са европейските ни ангажименти и трябва да се намери механизъм всичко това да се разчисти, но за нас е важно да имаме твърди гаранции, че няма да влезем в постоянен процес на билатерализация, в какъвто сме повече от 30 години. И това е важно за нас в този диалог...Тълкуването и виждането на съседна България е, че промените в конституцията и Плана за действие за малцинствата не са единствените двустранни въпроси, които те тълкуват като европейски и това е нещото, за което ние активно, всекидневно работим да намерим решение. Защото от една страна ние казваме, че не сме подготвени при такива условия да вървим по този непредвидим път, но това правителство е наясно с импулса и от Брюксел, и от държавите членки за разширяването (на ЕС), затова полагаме максимални усилия да намери достойно решение, което по ясен и предвидим начин ще трасира и ще даде нов импулс на нашия европейски път”, заяви Муцунски.

По думите му правителството в Северна Македония няма „лукса да бъде песимистично”, защото политиците са избрани да бъдат оптимисти и да търсят решение страната да се движи напред по европейския си път.

Попитан за това какво България изтъква, като неприемливо в Плана за действие по правата на малцинствата и общностите в Северна Македония, Муцунски заяви, че „хипотетично предполага какво пречи на България, но конкретно не може да идентифицира същинска пречка”.

Планът за действие по правата на малцинствата и общностите в Северна Македония е едно от условията за начало на преговори на страната с ЕС. Правителството на страната твърди, че той е изготвен с помощта на европейски експерти и България е единствената страна от ЕС, която има забележки по него.

Министърът на външните работи и външната търговия на Северна Македония не посочи името на предложения за посланик в София след заминаването от България на посланик Агнеса Руси, но заяви, че става въпрос за „професионален дипломат от министерството”.

Северна Македония няма посланици в 16 държави и международни институции, 12 са „в период на процедура”, а 30 позиции на посланици са попълнени, уточни Муцунски.