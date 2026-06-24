Откриха таен тунел близо до Източен Йерусалим, мислят, че е за терористи

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Полицията в Израел откри 25-метров подземен тунел близо до контролно-пропускателен пункт в Източен Йерусалим. Предполага се, че е прокопан за нуждите на терористи, съобщава местният вестник "Аарец", цитиран от БТА.

Според изданието тунелът е прокаран от Западния бряг към израелска територия. Улики в тунела, пък довели до ареста на двама палестинци.

Радикалното движение "Хамас" е изградило широка мрежа от тунели в ивицата Газа, които служат за скривалища, за контрабанда на оръжия и други стоки, както и за подземни командни постове.

След терористичното нападение срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г., с което започна 2-годишната война в Газа между Израел и "Хамас", някои израелски заложници бяха държани в тунелите, съобщава агенция ДПА.

Междувременно израелската армия обяви, че с въздушен удар е унищожила 4 ракетни пускови установки в Газа.