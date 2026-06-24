Лавров: Искаме да знаем каква е позицията на САЩ за Украйна след срещата на Г-7

Москва иска да разбере от Вашингтон каква линия ще възприеме за Украйна след срещата на върха на Г-7. Това заяви руският министър на външните работи Сергей Лавров на международния научно-експертен форум „Примаковски четения", цитиран от ТАСС и БТА.

"По отношение на Украйна искаме да разберем какво се е случило там, в Евиан. Защото, ако се слушате какво говори френският президент Еманюел Макрон, тогава Анкоридж е погребан, а президентът (на САЩ Доналд) Тръмп - блудният син или блудният баща, се е завърнал в семейството. И ето, сега всички са отново заедно", коментира руският външен министър.

"Американците все още не са ни казали какво са извлекли от тази среща на Г-7 в Евиан и как виждат резултатите от тази среща, каква ще бъде по-нататъшната им линия", отбеляза Лавров.

Пред журналисти в кулоарите на срещата на върха на Г-7 Доналд Тръмп заяви, че е имал добри разговори с Путин и Зеленски, като не би се наел да каже дали според него лидерът на Русия е станал по-отговорен по отношение на конфликта в Украйна.

"Не искам да коментирам този въпрос, защото се опитвам да уредя проблема, а това няма да ме улесни", посочи президентът на САЩ.

Тръмп не се ангажира и по въпроса дали САЩ ще наложат санкции на Русия. "Мислим за това, чакаме да видим докъде ще падне цената на петрола, тя наистина рязко спада", заяви Тръмп.