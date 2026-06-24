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Мъж прегази едногодишния си внук с трактор край Белград, а лекарите се борят за живота на детето. Тежкият инцидент е станал във вторник около 18:00 часа в белградското селище Бегалица, в община Гроцка.

По първоначална информация 57-годишният дядо подготвял трактора, за да прикачи към него селскостопанска машина в двора на семейния дом. При все още неизяснени обстоятелства малкото момче се озовало в непосредствена близост до тежката техника. Без да забележи присъствието му, мъжът потеглил и прегазил детето, съобщава сръбският telegraf.rs.

По време на инцидента в двора са били както бащата, така и дядото на момчето. Според източник, цитиран от сръбските медии, трагедията се е разиграла за секунди.

„Дядото просто искал да прикачи машината. Никой не е видял кога детето се е приближило до трактора. Последвал е писък, а близките веднага са се притекли на помощ", разказва източник на изданието.

Пострадалото дете първоначално е било откарано в местен здравен център, а впоследствие заради тежките си наранявания е транспортирано в болница. Лекарите продължават да се борят за живота му.

Полицията е извършила оглед на място и разследва всички обстоятелства около тежкия инцидент.