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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23106358 www.24chasa.bg

Машинистът, загинал при влаковата катастрофа в Англия, е минал на червено

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СНИМКА: Екс/ @WorldInsights_

Машинистът на влак, загинал при катастрофа в Югоизточна Англия, е преминал на червен сигнал броени мигове преди катастрофата, съобщиха днес разследващите, цитирани от Пи Ей Мидия/ДПА.

60-годишният Шон Бъртън загина, след като влакът, който управляваше, се блъсна в задната част на спряла композиция на същата компания. 

Звеното за разследване на железопътни инциденти (РАИБ) заяви в неокончателен доклад, че влакът на Бъртън е преминал на червен семафор, близо до мястото на сблъсъка в Екстоу, край Бедфорд, в 17:15 ч. в петък, 

Става ясно още, че все още не може да се каже каква индикация е получил машинистът от Системата за автоматично предупреждение, с която е била оборудвана композицията.

Около 162 души бяха ранени при удара, 102 от които бяха приети в болници. Петдесет и трима души остават за лечение в здравни заведения, включително осем в критично състояние, пише БТА. 

Кадри от насочената напред камера за наблюдение на влака на Бъртън показват, че сигналът, близо до мястото на катастрофата "е бил червен, когато влакът е приближавал и преминал покрай него”, съобщиха разследващите. 

Първоначалните анализи на устройството, записващи данните на пътуването, което беше намерено сред останките на влаковете, показват, че композицията се е движила със 122 км/ч, когато девет секунди преди удара са задействани спирачките.

Скоростта на влака е била намалена до 80 км/ч в момента на удара. 

РАИБ съобщи, че е в ход цялостно разследване, което да изясни "действията на участниците (в катастрофата) и факторите, които може да са им оказали влияние". 

 

СНИМКА: Екс/ @WorldInsights_

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